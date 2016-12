Nga Nebil Çika

Ata nuk e duan.Nuk e kanë dashur e respektuar për se gjalli nuk kane si e duan edhe të vdekur. Nuk ka mundësi e arsye tjetër që një shtet i tërë “te mos kujtohet” e të thotë një fjalë për Zeusin e letërsisë shqipe Lasguash Poradecin ne përvjetorin e lindjes se tij . Un e di, ne e dimë, ata kane frikë prej tij dhe është normale që mëkatarët te kenë frikë prej perëndive .Nuk e deshën , u tmerruan prej tij ,u munduan ta injorojnë , izolojnë ta varfërojnë e sigurisht ta thyejnë pa sukses për se gjalli ne në diktaturë e të njëjtën gje po mundohen ti bëjnë ne këtë pothuaj demokraci por edhe tani do dështojnë.

Qeveria,shteti ka në dore vetëm, sallat , medaljet e titujt e nderit e sigurisht edhe paratë e mjetet për ceremonitë përkujtimore por sigurisht qe ato nuk mjaftojnë madje as nuk duhen fare për te përjetësuar një hy një perëndi siç është Lasgush Poradeci ne letërsinë e kulturën tonë kombëtare . Lasgushi është kudo . Ne çdo mendje e shpirt shqiptari të thjeshte si është Zeusi i fjalës shqipe . Rufetë e tij janë vargjet që tmerrojnë shpirtrat e mendjet e këqija e bëjnë me krah ato normale e për me tepër ato te dëlira e të lira .

Ai i sfidon i vdekur me shume se sa i gjallë jo vetëm me veprën por me qëndrimin e tij ne diktature. Çfarë nuk i bënë për ta thyer por ai qëndroi m nuk u thye e për me tepër nuk bashkëpunoi kurrë me ta . Nuk kishte si ndodhte ndryshe ai ishte Zeusi ! Por me ketë qëndrim pre hyu dje ne kasaphanën komuniste ai u sfidon sot simbolet ne diktature . Atij nuk i duhej e as nuk donte te ishte komunist, spiun, deputet , nënkryetar fronti , servil i diktatorit etje për të qenë i madh . Hyjnitë nuk kane nevojë për zvarritjen e poshtërimin njerëzor për te qenë te shndritshëm te madhërishem . Ata lindin te tillë .

Ne atë kohë shtypje acari e errësire ai ishte drite për ata që donin të shikonin , zjarr për ata qe donin te ngryseshin , motiv për ata qe donin te qëndronin . Ne një fare mënyre i tille është edhe sot . Ai i gjallë ishte sfidë për tiraninë , mediokritetin kulturën dhe lartësinë kriminale te Realizmit Socialist dhe “korifenjtë” e rremë të sajë gjë qe e bën me ta edhe sot. Prandaj nuk e duan e urrejnë dhe mundohen zyrtarisht ta injorojnë . Por harrojnë që me “injorimin” e tyre dje në diktaturë e bene më te të madh me te dashur më të shndritshëm pasi vlerave të tij letrare i shtuan edhe vlerat njerëzore . Zoti te ve në provë ndonjëherë ! Po te mos ishte diktatura nuk do te mund ta dinim në përmasa reale anën njerëzore, karakterin dhe personalitetin e tej siç e dimë dhe e vlerësojmë sot . Ai është pasqyra ku simbolet e komuniste te artit, kulturës e me gjere shohin shëmtinë e tyre artistike e njerëzore . Prandaj këta nuk e duan dhe e urrejnë .

Sot shohim shtetin e qeverinë qe mundohet te përkujtoje të promovojë tu ndërtoje shtëpitë e te sponsorizoje lloj veprat e lloj , lloj personash me te kaluara te dyshimta e për me tepër të kriminalizuar ndërkohë që mundohet te lere ne haresë Lasgushin , Fishtën e te tjerë si ata . Sigurisht që nuk do ia arrijnë dot . Nuk ja arritën dje ne diktuare me dhune te të gjitha llojeve nuk kane asnjë shans ta arrijnë sot .Këta e kane provuar një herë me te gjitha mjetet e mënyrat qe lufta Zotin nuk mund të fitohet dot dhe në letërsinë e kulturën shqipe Lasgushi është pa dyshim një i tillë .