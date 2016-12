E trishtë Tifozi humb jetën duke festuar golin e barazimit të ekipit të tij

Tifozi, identiteti i të cilit nuk i bë i njohur menjëherë, pësoi një atak në zemër dhe kolapsoi teksa po festonte golin në minutën e 92-të të Behnam Barzay kundër Foolad Mobarakeh Sepahan Football Club në stadiumin “Naghsh-e- Jahan: në qendër të qytetit iranian Isfahan gjatë pasdites të së martës. Ai ndërroi jetë teksa po tranportohej në spital me një ambulancë. Futbollistët dhe drejtuesit e Esteghlal Tehan shprehën keqardhjen e tyre kur morën vesh lajmin fatkeq duke i shprehur ngushëllimet e tyre familjes së tifozit.

Ky rezultat e vendosi në vend të shtatë të renditjes së Persian Gulf Pro League me 22 pikë nga 15 ndeshje të luajtura. Blutë ndiqen nga Sepahan në vend të tetë me një avantazh më të vogël të golave. Ekipi që luan në Tehran, gjigantët e Persepolis, janë në krye të renditjes me 32 pikë, Tractor Sazi Tabriz është në vend të dytë me dy pikë më pak se kryesuesit, dhe Payka zë vendin e tretë me 25 pikë.telesport