Pescara rikthen para kohe Rei Manajn te Interi

Situata e Rei Manajt nuk është kurrë më e paqartë se kaq. Pas një fillim sezoni mjaft pozitiv, javët e tjera të kampionatit që pasuan më pas ishin për t’u harruar nga sulmuesi kuqezi. Pescara e pakënaqur nga sulmuesit e saj, me ardhjen e janarit synon të firmosë me një lojtarë të ri në fazën e avancuar. Duke lënë të nënkuptohet se nëse Manaj do të qëndroj edhe më gjatë se faza e parë, atëherë do t’i duhet të ambjentohet mjaftueshëm me stolin.

Bazuar edhe në raportimet e mediave italiane, në janar Manaj do të rikthehet te Interi, klubi i cili zotëron kartonin e tij. Nuk dihet nëse “zikaltërit” do të jenë destinacioni fundit për kuqeziun pasi nuk përjashtohet mundësia për t’u huazuar në një klub tjetër.

Në Serinë A, interes për 19-vjecarin ka shfaqur Empoli skuadër tek e cila militon edhe futbollisti tjetër i kombëtares kuqezi Frederik Veseli. Rey Manaj në këtë sezon është aktivizuar në 12 ndeshje me Pescarën në Serinë A duke realizuar dhe 2 gola, një ndaj Sassuolos dhe një tjetër ndaj Genoas.