Gati ligji i ri/ Zhbllokohen kreditë e buta, 95 mln lekë  nga buxheti i bashkisë Tiranë do shkojnë për strehim

Strehimi social mbetet një ndër problemet më të mëdha të kryeqytetit. Edhe pse në Tiranë janë ndërtuar me mijëra apartamente, numri i të pastrehëve llogaritet në mbi 15 mijë, për shkak të pamundësisë që ata kanë për të përballur kostot për të blerë një apartament. Më parë është folur se për vitin që vjen do të zhbllokohen kreditë e buta dhe se do kenë mundësi të përfitojnë rreth 2 mijë familje. Bashkia e Tiranës, vitin tjetër do të hapë procedurën për përfitimin e kredive të buta për strehim, procedurë e cila ka mbi dy vite që është bllokuar për shkak se qeveria nuk ka fonde për ta përballur. Në këto ambiente, t’i lirojnë ato dhe të përfitojnë nga mundësitë që ofron bashkia nëpërmjet programeve të strehimit social.

Në Tiranë

Buxheti i Tiranës për vitin 2017, parashikohet të jetë 14.4 mld lekë, ku 95 mln lëkë do të shkojnë për kregitë e buta. 14.4 miliardë lekë do të jetë buxheti për kryeqytetin, gjatë vitit të ardhshëm, i cili do të përqendrohet në investime jo vetëm infrastrukturore, por edhe arsimore. Buxheti është 2 mld lekë më shumë se ai i këtij viti, duke bërë që edhe investimet e pritshme të jenë më të larta. Nga këto, 11.8 miliadrë lekë janë të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore, ku pjesën më të madhe e zënë taksat ndaj bizneve me 7 miliardë lekë. Ndërsa transferta e pakushtëzuar është në vlerën e 1.9 miliardë lekëve. Shumat detajohen në programin buxhetor afatmesëm të Bashkisë së Tiranës për periudhën 2017-2019, i cili do të shqyrtohet në mbledhjen e Këshillit Bashkiak më datë 29 Dhjetor. Buxhëti afatmesëm parashikon investime në projekte të mëdha si zgjatimi i Bulevardit të Ri të Tiranës, Unaza e Madhe, Pazari i Ri, Parku Zoologjik, infrastruktura arsimore dhe terminali i autobusëve, pylli orbital, zgjerimi i shtratit të lumit Lana etj. Gjatë vitit të ardhshëm do të hapet edhe program i kredive të buta, ku është vënë në dispozicion një fond prej 95 milion lekësh, për të mbështetur rreth 1000 kredi me interesa preferenciale.

Drafti i ministrisë

Projektligji për strehimin social pritet që së shpejti të kalojë për miratim në qeveri, ndërsa është duke iu dhënë ‘dora e fundit’ komenteve finale. Sipas Ministrisë së Zhvillimit Urban strategjia e miratuar tashmë për strehimin së bashku me ligjin e ri do të shërbejnë si kuadër rregullues për këtë çështje.

Për vitin 2017 është parashikuar një fond prej 560 milionë lekësh për të garantuar kushte të përmirësuara jetese e një strehim të përballueshëm. Ministria parashikon: përmirësimin e kushteve të jetesës për 740 qytetarë të komunitetit rom dhe egjiptian; strehimin e të paktën 135 familjeve të pastreha nëpërmjet programit tonë për rehabilitimin e godinave ekzistuese të dala jashtë funksionit në bashki të ndryshme të vendit; subvencionimin e interesave të kredive me interes 0 dhe 3% për rreth 4,300 familje, të cilat janë trajtuar me kredi me kosto të ulët që prej vitit 2009; mbulimin e qirasë në masën 50 deri në 100% të vlerës për 210 familje nëpërmjet instrumentit financiar të bonusit të strehimit; ofrimi i grantit të menjëhershëm për 20 familje i jepet për shlyerjen e kredisë së përftuar të banesës me kosto të ulët nga personat me aftësi të kufizuar dhe jetimët në masën 5-10% të vlerës së banesës, si dhe pagesën e qirave të 174 familjeve që janë prekur nga zbatimi i projektit të rrugës Transballkanike, në Vlorë dhe projektit të Unazës së Madhe, në Tiranë. Ndër ndryshimet që parashikohen në projektligjin e strehimit social janë: dyfishimi i programeve të strehimit, (ku përfshihet edhe programi i strehëve të përkohshme); dhënia e mundësive për të përfituar banesë sociale edhe familjet pa të ardhura apo me ndihmë ekonomike, nëpërmjet subvencionit, i cili do të jetë i kombinuar me fondet që MZHU planifikon me ato të bashkive; krijimi i pronarit social, si mundësi që subjektet private, duke hyrë në marrëdhënie me bashkinë, të japin me qira banesat e tyre; krijimi i fondit social (sigurimi i banesave si fond i përhershëm i bashkisë), rikonstruksioni i objekteve të dala jashtë funksionit të tyre fillestar dhe kthimi në fond banesash, si dhe sigurimi i një strehimi të përshtatshëm për komunitetet vulnerabile.

Përveç programeve ekzistuese janë shtuar edhe tre të reja, duke e zgjeruar në këtë mënyrë kategorinë e përfituesve në nevojë.

Pra në total do të jenë gjashtë:

a) Programi i banesave sociale me qira; b) Programi i banesave me kosto të ulët; c) Programi i banesave ekzistuese ose i përmirësimit të kushteve deri në ndërtim të ri; d) Programi për zhvillimin e zonës me qëllim strehimi; e) Programi i strehëve të përkohshme dhe f) Programi i banesave të specializuara.

Programet e reja u japin mundësi bashkive të krijojnë fondin e strehimit për të dhënë banesa sociale me qira, si dhe të përshtatin kërkesat për strehim të qytetarëve, në një nga këto programe, mbështetur në kushtet ekonomike, sociale dhe familjare të tyre./standard.al