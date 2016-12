KRISHTLINDJE/ Ish-Kryeministri Berisha uron shqiptarët: Gezime, shprese, besim e force

Gezuar Krishtlindjen!

Te dashur miq, sonte eshte nata e lindjes se Hyijt, Krishtit Mbret, nata me magjepse per te gjithe besimtaret e krishtere ne Shqiperi dhe mbare boten. Prandaj dhe le t’i urojme ne se bashku perzemersisht miqte tane te krishtere kudo qe jane Gezuar Krishtlendjen, magjia e kesaj nate le te shnderrohet ne eliksirin e jetes, ne miresi, gezime, shprese, besim e force per çdo njerin prej jush, per te gjithe besimtaret e Zotit, per mbare shqiptaret! Krishti Mbret ju bekofte! Gezuar!! sb