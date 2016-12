E do tradita, të brendshmet e Vitit të Ri; Të kuqe, ja disa ide për ju (FOTO)

Ashtu siç e do tradita, të brendshmet për Vitin e Ri janë të kuqe. Pra, duhet të visheni me një komplet me ngjyrën e pasionit për tu dukur më seksi, me dantella joshëse.

Protagonistë absolutë janë dantellat, tyli dhe tejdukshmëria. Grazia sjell një sërë modelesh që nga ai me dantellë i Chantelle i pasuruar me motive floreale të kuqe të ndezura, tek Miss Naory me një nuancë më të errët duke luajtur me kontrastin e të kuqes. Pra, i vetmi siklet është zgjedhja e tyre.

Për ato femra që duan të ndihen joshëse modeli i Stella Mc Cartney me cut out që zbulon ijet dhe kurrizin në një formë vërtetë joshëse. Duhet të guxosh!

Por gjithashtu nuk duhet nënvlerësuar edhe fuqia joshëse e “body”. Një shembull? Propozimi i Christie, flakë të kuqe, me dantella. Për më të guximshmet, Grazia sugjeron sutjenat e La Perla, që janë tyl i punuar me broden që thekson motivet floreale duke krijuar një efekt elegant.