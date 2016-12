Seanca në kuvend/ Blushi: Politika s’e do Integrimin.Rama:Kusht Vetingu

Tweet on Twitter

Shtatë deputetë të Kuvendit thërritën në një interpelancë kryeministrin Rama pas vendimit për mos hapjen e negociatave me Bashkimin Europian.

“Ministrat e Jashtëm të BE vendosën 5 kushte për negociatat. Ne mendojmë se kjo shtyrje nuk do ta favorizojë Shqipërinë, por do ta dëmtojë.

Tranzicioni ynë po merr 30 vjet. Një milion shqiptarë u dëbuan në emigracion për shkak të papunësisë, sot nuk ka asnjë alibi, që ka qenë Europa që nuk na ka pranuar.

Europa nuk paragjykon shqiptarët, por krimin dhe korrupsionin. Europa ka harxhuar më shumë se 10 mld Euro për të zgjidhur këto probleme, por ne kemi bërë më pak sesa duhet.

Prandaj kundërshatrët më të mëdhenj të integrimit të Shqipërisë janë politikanët dhe janë në këtë parlament.

Këtu ka njerëz që duhet të japin logari për korrupsionin dhe bashkëpunimin me krimin. Sot megjithëse jemi europianë nuk jemi në Europë.

Bota po hyn në ngricë, por në vjeshtën e integrimit, ku fuqi jo dashamirëse ndaj Shqipërisë po forcojnë rolin e tyre.

Terrorizmi mund të ndikojë te politikat e zgjerimit. Në Francë dhe Gjermani ka zgjedhje dhe që tani ka një debat për të kufizuar hartën e zgjerimit.

Kjo klimë pasigurie do të ketë ndikim edhe në Ballkan, që ndikojë jo pak në shtimin e problemeve.

Ballkani nuk ka pasur kurrë më shumë pikëpyetje. Arsyeja që detyroi vendet anëtarë për të mos caktuar një datë, nuk ka lindur në këto tre vite.

Kjo qeveri ka bërë shumë pak, e ka bërë integrimin si diplomati dhe jo si cështje të brendshme.

Rama është përgjegjës për mos hapjen e negociatave, unë nuk kam shpresë se ai do të ndryshojë këtë situatë” tha Blushi.

Rama: Kusht Vettingu!

“Kam marrë një kërkesë për interpelancë nga zoti Beni, Nardi dhe Vangjeli, por si duket nuk ka asnjë lidhje me cështjen, pasi kërkesa me shkrim për interpelanca ka një premisë të gabuar, pasi nuk kanë asnjë njohuri për procesin e integrimit, pra janë të paditur.

Askush nuk priste një datë nga KE, por as vetë KE që ka bërë rekomandimin pozitiv me kusht, që dihet që ishte dhe mbetet Vettingu.

Këtë e dinë të gjithë shqiptarët, përvec të madhit Sali dhe të vegjëlve të oborrit të dëshpëruar të opozitës.

Europa tha zbatoni Vettingun, që të konsiderojmë celjen e negociatave. Këtu edhe nuk mund ti justifikojmë këta për përkthim të gabuar, pasi ose nuk ke lexuar ose nuk do të kuptosh.

Zotërinjtë duhet ta dinin, që KE nuk ka dalë me konkluzione me politikën e zgjerimit, pas vetos së Austrisë për Turqinë, pjesë e paketës ku është edhe Shqipëria.

Që nga rekomandimi në nëntor dhe e kam thënë unë dhe të gjithë, se pa nisur Vettingu nuk ka datë, cfarë datë kërkojnë këta që vijonë këtu.

Këta duan të ndryshojnë datën e zgjedhjeve të ardhshme. Këta po bëjnë gaër me të madhin Sali, kush ia nxjerr më shpejt mllefin ndaj qeverisë dhe keqkuptimi është që lidhin datën me 5 kriteret.

5 prioritetet nuk janë kushte, por kritere që do të na shoqërojnë gjatë gjithë negociatave dhe pas anëtarësimit.

Sot Rumania dhe Bullgaria ndryshe nga të gjithë vendet anëtare janë të detyruara të presin cdo vit një raport.

Negociatat që lidhet me kapitullin e drejtësisë është i filluar. Komisioni ka vlerësuar reformën në administratë, luftën ndaj krimit dhe korrupsionit.

Komisioni thotë se në luftën ndaj korrupsionit ka pasur një trend pozitiv. Komisioni ka vlerësuar edhe progresin e ekonomisë së tregut dhe reformat e ndërmarra.

Po e mbyll me deklaratën përfundimtare që thotë; Vendet anëtarë mirëpresin hapat e mëdha të Shqipërisë duke nënvizuar progresin e qëndrueshëm që ka bërë në lidhje me 5 prioritetet, por këta kanë hallin e datës së zgjedhjeve, për të treguar sa thasë me baltë kanë hedhur ndaj qeverisë.

Të gjithë thesin me baltë në krahë për të sulmuar më shumë qeverinë cdo të enjte. Më tutje komisioni thotë se Shqipëria ka bërë progres për të tretin vit radhazi.

Vendet anëtarëe mbështesin fillimin e bisedimeve me mirëkuptimin që do të fillojë zbatimin e Vettingut.

Hajdeni këtu dhe drejtohuni anëtarëve të Kushtetues, që sot kanë në dorë hapjen e rrugës për negociatat.

Prandaj mos u tregoi shqiptarëve brockulla, pasi shqiptarët nuk kanë shanse që t’i hanë, ndërsa po treteni.

Zoti Beni duhet të dish që vendet anëtare e kanë nxjerrë Shqipërisë për një tjetër raport që ti thotë Këshillit ligji i Vettingut ka filluar të zbatohet dhe jepni datën” tha Rama.

Replikon Blushi: Nëse zhbllokohet Vettingu a hapen negociatat?

Cështja me paaftësinë tënde nuk është personale, por po dëmton vendin. Po kush është urgjente, dalja e Lul Berishës nga burgu, mbrojtja e Roshit, apo mbledhja e kanabisit, apo bllokimi i dekriminalizimit.

Kam një pyetje për ty, unë jam një nga njerëzit që e kam votuar, por problemi është nëse gjykata vendos ta zhbllokojë a hapen negociatat?

Sigurisht që jo, pasi gjykata nuk merr vendime politke që merr qeveria. Një njeriu vrau 5 vetë, por doli nga burgu me kërkesë të bashkisë së Durrësit.

Me këtë motivim, gjykata vendosi lirimin nga burgu të Lul Berishës, akt mizor dhe kriminal, pasi vendimi u shkrua në bashkinë e Durrësit.

Cfarë lidhje ka Vettingu me këtë punë, a e bllokon Vettingu këtë, jo nuk e bllokon.

Elvis Rroshi duhet të shakrkohet tha prokuroria, pse e mban Elvios Roshin në punë, pse nuk e shkarkon?

Pse nuk arrestohet Balili, sepse këta thonë është i LSI dhe nëse arrestohet cënohet koalicioni.

Dihet kush janë kriminelët nga Shkodra në Vlorë, ku vendose shokun Koço.