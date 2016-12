Qeveria e re në Maqedoni, “shumica e shqiptarëve e duan koalicionin me Zaevin”

Tweet on Twitter

Edhe pse nuk është e sigurtë se cila parti politike do të marrë mandatin për formimin e qeverisë së re në Maqedoni, partitë tashmë kanë filluar të bëjnë llogaritjen se me cilën do të bëjnë koalicion.

Është e qartë se qeveria e re nuk mund të formohet nëse nuk përfshihen edhe partitë politike shqiptare, dhe në këtë kontekst, “CIVIL Media” ka anketuar qytetarët e Shkupit, duke i drejtuar pyetjen se: me cilën parti duhet të bëjnë koalicion partitë shqiptare?

Pothuajse të gjithë janë përgjigjur se më mirë për qytetarët shqiptarë dhe për të gjithë qytetarët e Maqedonisë në përgjithësi, do të ishte nëse qeveria e re do të formohetj nga kryetari i opozitës, Zoran Zaev, me pjesëmarrje edhe të partive shqiptare.

“Partitë politike shqiptare duhet të bëjnë koalicion me Zoran Zaevin, sepse ai mendon mirë për të gjithë qytetarët dhe nuk bën ndarje”, tha njëri nga anketuesit.

“Me OBRM-PDUKM ishim 15 vite dhe asgjë nuk fituam, tani duhet ‘provojmë fatin’ me Zaevin”, ka deklaruar një tjetër qytetar.

Disa nga të anketuarit edhe pas kamerave të CIVIL thanë se frikësohen ta thonë publikisht mendimin e tyre, sepse mund të kenë pasoja. Por, ata thonë se duhet të përfundojë politika nacionaliste dhe të gjithë të jetojnë së bashku pa dallim etnike dhe religjioze.