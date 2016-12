Dieta me rrush 

Rrushi është frut ideale për dietën verore. Ky ushqim ka vlerë të madh nutritive dhe distike, ndërsa vepron si tonik natyral i organizmit. Rrushi përmban mesatarisht 20 për qind të sheqerit dhe ka vlera ta madha energjike, përveç kësaj është i pasur me vitamine C, e cila është burim i kaliumit. Vlera

me e rëndësishme e rrushit është në bioflavonoide, kompozimet të cilat janë antioksidantë të vlefshëm dhe mbrojnë qelizat nga ndikimet e dëmshme të radikaleve të lira. Dieta njëditore me rrush ka efekt diuretik, nxit tretjen normale dhe pastron zorrët, shërben si tonik për organizmin. Dieta është shumë e thjeshtë, mjafton të blini dy kile rrush dhe t’i hani gjatë ditës pa kufizim, kur do që dëshironi. Të njohura si diuretikë dhe detoksifikues shumë të mirë, farat e rrushit luftojnë edhe plakjen.

Omega 6 dhe 9

Farat e rrushit aktivizojnë edhe mikro-qarkullimin e lëkurës, gjë e cila ndihmon në mos plakjen e shpejtë të saj. Farat përmbajnë gjithashtu omega 6 dhe omega 9, e cila sjell rigjenerimin e qelizave dhe favorizon hidratimin e epidermës. Ndërsa vaji i farave të rrushit përdoret për masazh edhe tek flokët e thatë



Farat e rrushit

Numri më i madh i përbërësve të dobishëm fshihet në farat e rrushit të zi, prandaj mendohet të jetë i shkëlqyeshëm në pastrimin e organizmit nga helmet.

Lëkura e rrushit

Shumë prej vlerave të dobishme të rrushit i detyrohen polifenoleve të pranishme në lëkurë, mes tyre edhe taninet. Këto të fundit që gjenden me shumicë në lëkurë, janë antioksidantë të fuqishëm dhe ulin rrezikun e madh të dëmtimit të enëve të gjakut nga radikalet e lira.

Sheqernat

Rrushi është i pasur me sheqerna në të cilat mëlçia mbështetet me të madhe, dhe i depoziton për t’i përdorur kur t’i nevojitet organizmit, mirëpo diabetikët duhet ta përdorin në mënyrë të kontrolluar.

Rrushi i zi

Rrushi, në veçanti i ziu, është një prej frutave më të shëndetshme dhe më të kompletuara. Falë përmbajtjes së lartë të ujit, kripërave minerale, fibrave dhe

përmbajtjes së pakët të yndyrave e proteinave, tuli i kokrrave të rrushit rimineralizon organizmin dhe frenon urinë nervore, duke kryer edhe një funksion pastrues, duke lehtësuar procesin e eliminimit të toksinave metabolike të grumbulluara nga një jetë jo e shëndetshme (duhan, alkool, etj.)



Farat e rrushit, luftojnë plakjen

Ato janë antioksiduese dhe mbrojnë lëkurën dhe flokët. Vaji i farave të rrushit njihet tashmë në kuzhinë për vetitë e mira kundër kolesterolit. Ajo që jo të gjithë e dinë është se ajo na ndihmon edhe për të qenë të bukura përgjithmonë. Përbërja pa yndyrë i përshtatet çdo lloj lëkure dhe thithet shpejtë nga epiderma.

Kjo përbërje përdoret për masazhet e trupit apo të flokëve, por mund të shërbejë edhe si bazë për produktet estetike. Por çfarë kanë vallë kaq të veçantë farat e rrushit? Ato përmbajnë polifenol, molekula plot me vitaminë E të cilat janë të pasura me antioksidues natyral.