Protesta e komunitetit Rom, propozohet skeme për mbetjet

Sot është zhvilluar protesta e banorevë të komunitetit Rom dhe Egjiptian në Tiranë sepse Bashkia ka mbyllur kazanat e plehrave ku ato jetojnë duke nxjerrë bukën e përditshme për fëmijët.

Vetëm në Tiranë numërohen mbi 3500 mbledhës Rom të cilët kolektojnë mbetje përdite.

Kori I tyre ishte duam drejtat tona,na leni të punojmë,gazetarët e Standard kanë siguruar një kopje të deklaratës së tyre kundrejt Bashkisë Tiranës,ku vijon më poshtë.

Sot ne Qytetarët e Republikës së Shqipërisë nga komuniteti Rom dhe Egjiptian jemi këtu përpara Bashkisë për të protestuar, pasi na kanë mbyllur të vetmen mundësi punësimi për ne, mbledhjen e mbetjeve nga koshat.

Në Tiranë jemi shumë mbledhës që sigurojmë bukën e përditshme me mbledhjen e plehrave te Tiranës duke ndihmuar në këtë mënyrë që plehrat mos të digjen rrugëve por të riciklohen. Bashkia po mbyll kazanet, po na gjobit vazhdimisht prej 6 muajsh, na sekuestron mjetet e punës, dhe madje dhunohemi fizikisht nga policia bashkiake.

Pa komunikuar asnjëherë me ne në lidhje me këtë problem jetik, pa na ofruar ndonjë mundësi punësimi që të mbajmë frymën gjallë a mund të na thonë autoritetet shtetërore se cfarë do të ndodh me fëmijët tanë.

Thonë që e vetmja punë që mund të na ofrohet do të jetë landfilli i Sharrës. Por atje mund të ketë punë vetëm për pak prej nesh, përvecse kushtet e punës janë shumë të vështira dhe madje mund të rrezikosh jetën sic edhe ka ndodhur më parë me punonjës të tjerë.

Ne jemi mësuar që të punojmë në kushte të vështira, jemi mësuar që të punojmë sa për të siguruar bukën e gojës e megjithëse askush prej nesh nuk dëshiron që të punojë me plehrat, të paktën e kemi gjetur një punë që na jep mundësinë të jetojmë me ndershmëri. Në kushtet tona askush nuk është i aftë që të sigurojë një punë tjetër ndaj ju që po na e mohoni dhe këtë punë e keni për detyrë që ta zgjidhni këtë problem. E keni për detyrë që të bëni politika si për të varfrit ashtu edhe për të pasurit dhe jo vetëm për këta të fundit në kurrizin tonë.

Në këtë situatë të vështirë në të cilën gjendemi ne duhet të takohemi me kryetarin e Bashkisë dhe të diskutojmë zgjidhjet e mundshme e të arsyeshme.

Gjeni mundësinë që ne të vazhdojmë ta ushtrojmë këtë punë që bëjmë prej 20 vitesh për një kohë të përshtatshme, duke ndihmuar në këtë mënyrë në përgjithësi riciklimin e mbetjeve.

Jepini zgjidhje sa nuk është vonë që të paktën fëmijët tanë të arrijnë të integrohen duke patur ne prindërit mundësinë që të punojmë, na trajtoni të paktën si cdo shtetas Shqiptar.

Gazeta Standard duke qenë se ka kohë që është duke investiguar në këtë çështje,ka siguruar një tjetër fakt që banorët nga komuniteti Rom dhe Egjiptian kanë dërguar një skemë për të zgjidhur këtë problem që ti lejohej të mbledhin mbetje deri sa ti ofrohet një zgjidhje e qëndrueshme.

Koncept mbi kalimin gradual në tregun e punës te personave të cilët aktualisht jetojnë me mbledhjen e mbetjeve të riciklueshme në qytetin eTiranës

Konteksti

Sipas komunkimit me disa organizata të fushës gjykohet së numri i mbledhësvë individual të mbetjëvë të riciklueshmë në qytetin e Tiranës varion midis 2500 deri në 3000 persona. Pjesa dërrmuësë e tyre ndodhen në situatë ekonomikë shumë të vështirë, jetojnë në banësa të papërshtatshmë, më status juridik të paqartë (kërcënohën nga prishja si pasojë ë mungësës së dokumentëvë), niveli i arsimit të tyre është mjaft i ulët shumica analfabëtë sikursë shumë prej tyrë nuk zotërojnë aftësi profesionale apo zanate të cilat përputhen me profilin e trëgut të punës në vend. Duhet thëksuar fakti qe nëse Shqipëria ka mundur të riciklojë një pjësë të mbetjeve që prodhon kjo është bërë ë mundur nga puna e mbledhësvë individual të mbetjevë të ricikluëshme.

Shkalla e fuqizimit të familjëvë të cilat ndodhën në këtë gjëndje si dhë integrimi i tyrë gradual në shoqëri ndikohet thelbësisht nga lloji i punës apo aktvitetit ekonomik te tyrë. Sa më i qëndruëshëm dhë i normalizuar të jëtë punësimi aq më shumë shtohën parakushtet për intëgrim si pasojë e ekonomisë familjarë të qëndruëshëm, aksësit në shërbime publikë si dhe ndërvëprimit me shoqërinë gjerë. Nësë do të përcaktonim një shkallëzim të profilit të veprimtarisë ekonomikë dhë shkallës së intëgrimit socio-ekonomik, ai paraqitët si më poshtë.

Shkalla 1: Lypje-izolim rezidencial-akses shumë i dobët në shërbimet publike (arsim, shëndetësi, mbrotjes sociale etj)

Shkalla 2:Mbledhje të mbetjeve të riciklueshme – izolim rezidencial-aksës shumë i dobët ne shërbimet publike

Shkalla 3:Trëgeti informalë- izolim rezidëncial osë jetese në vëndbanime mikse – aksës i dobët osë mesatar në shërbimet publike

Shkalla 4:Punë publike (bujqësi, fasoneri etj) – jetesë ne vëndbanime mikse – akses mesatar ose normal në shërbimet publike

Logjika sugjeron që një kalim i qëndrueshëm nga një shkallë tek tjetra në mënyrë progresive realizohet në rend të njëpasnjëshëm jo përmes kapërcimit ndërkohë që faktorët ne mjedis duhet të jenë në favor (Shembull strehim i qendruëshëm dhe me kushte normale pra mungesë e traumave apo destabilizimit të mjedisit familjar). Në kushtet e traumave të cilat i kane shkaqet jashte familjes si psh prishje ë banësave, dëbime, ndalim i papritur dhe i menjëhershëm i burimit të të ardhuravë,përshkallëzimi regresiv është më i mundshëm. Prsh kalimi nga tregëtia informalë në mbledhjen e mbetjeve të riciklueshme osë kalimi nga mbledhja e mbetjeve të riciklueshme tek lypja.Ky regresi shoqërohet me përkeqësim në disa paramëtra gjë që e bën të vështirë impaktin e nismavë apo programëvë të fuqizimit dhe integrimit të tyrë në shoqëri.

Situata

Ligji për menaxhimin ë integruar të mbetjeve si dhe zbatimi i tij në Tiranë ka cënuar mjetet e mbijetesës për mijërave familjeve të cilat kanë gjetur strehë në tregëtimin e mbetjeve të riciklueshme të cilat mblidhen përgjithësisht nga kolëktorët ë qytetit. Kjo ka krijuar një situatë ekstrëmisht të vështirë dukë krijuar pasiguri për ekzistencën, përkëqësim të cilësisë së jetesës, rritje të konflikteve në familje e shoqëruar me frustrim dhe deprësion në vëndbanimet ku jetojnë komuniteteve të tjera të cilat ushqehen përmes kësaj veprimtarie. Kjo ngjarje në shumë rastë është kombinuar me dëbime nga banesa, ndërprerje të furnizimit me energji elektrike si pasojë e pamundësisë për të paguar sikurse dhe ndjekje penale,procese të cilat zhysin më tej në varfëri familje të tëra.

Skema

Propozojmë që për një periudhë dy vjeçare të zbatohet një program i cili rregullon veprimtarinë e mbledhësve individual të mbetjeve të riciklueshme me qëllim krijimin ë një periudhë tranzicioni për kalimin gradual në tregun e rregullt të punës. Ky program te shoqërohet nga ndërhyrje të tjëra të cilat përgatisin individët për të përballuar kërkesat e tregut të zakonshëm të punës.

Viti i parë, përgatitet skema, udhëzimët si dhe infrastruktura dhe burimet njerëzore që një pjësë e personave që sot mbledhin mbetje të riciklueshme nga kolektorët e mbetjeve të qytetit të integrohen në një veprimtari e cila mbledh mbetjet në burim,fillimisht në njësi tregtare të cilat prodhojnë të tilla mbetje si dhe institucionet arsimore (shkolla të arsimit parauniversitar dhe universitetet). Do të ketë një e ndarje të territorit, secili prej mbledhesve do të ketë një bexhë identifikuese, do të këtë kontakt me një prej punonjësve të institucioneve apo bisnesëve (lokaleve) si dhe do ta vizitojë mjedisin me orare të përcaktuara. Udhëzimet e miratuara nga institucionet publike kompetentë do të lejojnë mbledhjen, transportin me mjete ekologjike të cilat do të jenë të sigurta dhe të rëgjistruara në një regjistër të veçantë.Tregëtimi i mbetjeve të riciklueshme do të kryehet ose në pikën e grumbullimit në Sharrë ose në pikën e grumbullimit të një bisnesi social që do të ngrihët në kuadër të skëmës.

Viti i dytë (mund të jetë edhe skenar alternativ pasi varianti i parë është më i pranueshëm dhe më i menaxhueshëm),gradualisht skema do të zgjerohet tek mbledhja e mbetjeve të riciklueshme të familjet në zona rezidenciale të përcaktuara më herët. Zgjerimi i skemës do të punësojë me kohë të pjësshme një pjesë të personave që po pergatitën për tregun e rregullt të punës.

Programet shoqëruese

Pjesmarrja në skemë do të kushtëzohet nga pjesmarrja e një apo dy anëtarëve të familjes në programet e nxitjes së punësimit përfshirë kurse të formimit profesional, kurse kundër analfabetizimit, rekupërim i shpejtë i viteve shkollore të fillores një program i përshpejtuar i cili në një vit ndihmon në realizimin 3-4 viteve shkolle fillore kjo me qëllimin që aftësitë konitive dhe botëkuptimi të shkojë në favor të sfidës së integrimit gradual në tregun e zakonshëm të punës. Gjithashtu programi mbështetës do të shoqërohet edhe me trajnime për aftësi për jetën sikurse dhe se si funksion tregu i zakonshëm i punës, aspektë mikro të mbarëvatjes në vëndin e punës, pagësa, oraret, komunkimi me kolëget etj.

Në krye të dy viteve një pjesë e madhe e personave që kanë jetuar me mbetjet e riciklueshme do të jenë përgatitur për të qënë më të përshtatshëm me tregun e punës kjo si pasojë e programeve mbështetese të cilat do të kenë impakt pasi vijimi për në veprimtarinë e mbledhjes së mbetjeve të riciklueshme do të sigurojë vazhdimësinë e të ardhuravë të familjes gjë që krijon qëndrueshmëri për të investuar në drejtim të përgatitjes për tregun e punës sikurse kushtëzimi i pjësmarrjes në skemë me angazhimin në programet mbeshtetëse do të jetë një nxitje e mjaftueshme jo vetëm për të rritur pjesmarrjen fizike por edhe për tu angazhuar seriozisht në kuadër të ndryshimit të qëndrimevë sa i takon një investimi të tillë në jetë.

Në përdunfimin e protestës disa përfaqësues deklaruan që do lejohet të mblidhni mbetje deri në një urdhër të ri,por sot akoma ka vazhduar të shkelen të drejtat duke i sekuestruar mjetet e transportit dhe sekuestrim e mbetjeve./Brejdon Xhavara