Rama zbulon shifrën: Ja sa shpërblim do marrin pensionistët për festat e fundvitit

Kryeministri Edi Rama ka zbuluar sot shifrën e shpërblimit që do të marrin rreth 643 mijë pensionistë në vendin tonë, me rastin e festave të fundvitit.

Në një deklaratë për mediat nga Kryeministria, Rama theksoi se vlera e akorduar nga qeveria do të jetë 60 mijë lekë të vjetra, që sipas tij është një shumë që nuk është dhënë kurrë më parë.

“Është me rëndësi të veçantë këtë vit edhe në funksion të shprehjes së mirënjohjes se edhe njerëzit në nevoje i kanë dhënë mbështetje reformave dhe në vazhdimësi janë përballur natyrisht më shumë se të tjerët më kostot e tyre. Është një paketë solidaritet që shkoj në të njëjtën linjë me rritje e konsiderueshme të pagave dhe me një rritje edhe pse jo të mjaftueshme të pensioneve, duke nisur nga fillimi i vitit të ardhshëm. Nga 1 marsi. Me vetëdijen se me patjetër duhet që në kushtet kur reformat po japin rezultate e para, duhet të bëhet më shumën se asnjëherë më parë për pensionistët në radhë të parë, për të cilët qeveria do vërë në dispozicion fondin më të madh të 25 viteve. Duke u dhënë çdo njërit prej 643 mijë pensionistë, 60 mijë lekë të vjetra, që është në historikun e kësaj procedure tradicionale edhe shifra më e lartë, dhe thuajse e barabartë.”, tha Rama.

Me tej Rama u shpreh se “Do ketë shpërblim dhe për familjet e përmbytura, çdo rast që nuk është i përfshirë në liste është një rast që nuk është në inventarin e mistrisë për arsye të vonesave si shkak i ligjit për shpërblimet nga pushteti vendor. Gjithashtu ne do vëmë në dispozicion fond 3 milion dollarë për kompensimin e lopëve që janë humbur për shkak të dermatozës nodulare. Krerët e ngordhura apo të prekura do zëvendësohen falë një bashkëpunimi të ministrisë së Bujqësisë me disa fondacione të Evropës juglindore. Do rrisim cilësinë e krerëve sipas zonave. Dua t’iu ju përcjell vetëdijen time se pavarësisht rrugës së progresit të reformave kjo nuk mjafton. Nuk diskutohet se për çdo pensionist që do marrë 60 mije leke të vjetra shpërblim ne fundvit nuk është shumë. Nuk është sa ne ndjemi të kënaqur me sa po bëjmë, por është më mirë në krahasim me vitet e tjera. Në 20 vite nuk është dhënë asgjë për familjet me ndihmë ekonomike dhe ato me aftësi të kufizuara. Shlyem një borxh duke iu kthyer të gjitha familjeve të përmbytura çdo qindarkë dëmin e shkaktuar në formën e një shpërblimi. Është mjaftueshëm për fermerët që të zëvendësojmë të gjitha krerët për shkak të epidemisë. Rritja ekonomike përkthehet në rritje të të ardhurave”.

Nga ana tjetër ai pohoi se në fund të këtij viti qeveria do të çel dhe një program në kuadër të investimeve në infrastrukturë. “Këta konsumatorë falë reformës dhe besimit se reforma do jetë e barabartë për të gjithë, ne meritojmë mirëkuptim përmes lehtësimit të detyrimeve të tyre. Një paketë suplementarë po bëhet gati për të vazhduar procesin e transformimit të fshatit dhe ekonomisë bujqësore përmes rritjes së kapaciteteve stimuluese. Ky është një program që do të shtrihet edhe në fshatin më të largët. Procesi që ka nisur do të vazhdojë dhe intensifikohet. E fundit fare besoj se para mbylljes së vitit, do shpallim programin më të madh të investimeve në infrastrukturën rrugore, infrastrukturor, arsimor dhe shëndetësor. Përmes këtij programi, do të arrijmë të bëjmë kapërcimin për një motiv të konsiderueshëm financiar.”, përfundoi fjalën e tij kryeministri. Bw