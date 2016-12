Komisioni i CEZ, Berisha i përgjigjet deputetëve të PS, injoron Ballën

Tweet on Twitter

Ish-kryeministri Sali Berisha është paraqitur pasditen e sotme në Komisionin Hetimor për CEZ, por qëndrimi i tij nuk ka ndryshuar aspak nga ai i mbledhjes së kaluar. Madje ai duket edhe më i vendosur, për t’i dhënë një përgjigje të vetme kryetarit të Komisionit, deputetit socialist Taulant Balla, duke e etiketuar si shpifës.

Pavarësisht morisë së pyetjeve të drejtuara nga Balla, ish-kryeministri ka patur një përgjigje të vetme: “Shpifësi është i pafytyrë siç je ti”.

Berisha ia ka ripërmendur akuzat deputetit socialist Taulant Balla që prej fillimit të mbledhjes së sotme të komisionit. Ai është shprehur se nuk mund t’i japë përgjigje pyetjeve të bëra nga një shpifës.

Ish-kryeministri tha se nëse Komisioni do të drejtohej nga një person tjetër, dhe jo nga balla, do të paraqiste fakte dhe të dhëna interesante lidhur me çështjen CEZ.

PJESE NGA DEBATI

Balla: A mendoni z.dëshmitar se ka qenë shkelje ligjore që keni emërtuar një këshilltare tuajën të merren me këtë çështje?

Berisha: Je shpifës i dënuar me vendim të formës së prerë.

Balla: Më duket se shpifës jeni ju me çdo gjë që po thoni në këtë seancë. Po mbani përgjegjësi për çdo gjë që thoni.

Berisha: Shpifës i ndyrë.

Balla: A ka qenë Kastriot Ismailaj personi që ka realizuar këtë takim?

Berisha: Shpifësi është i pafytyrë si ti.

Balla: A është e vërtetë se Ismailaj është i afërmi juaj.

Berisha: Shpifësi është i pafytyrë siç je ti.

Balla: Se kush është shpifësi këtu dihet. A e njihni Elvis Mataj?

Berisha: Shpifësi nuk meriton asnjë përgjigje.

Balla: A ishte i punësuar tek ju vëllai i Elvis Matajt?

Berisha: Shpifësi meriton vetëm përçmim dhe neveri,

Balla: A ka ndikuar tek ju vëllai i tij.

Berisha: Shpifësi është vetëm shpifës.

Balla: A ka ndikuar Ismailaj, Mataj në nxjerrjen e VKM për rishpërndarjen e fondeve brenda buxhetit 2011?

Berisha: Shpifësi s’meriton asgjë.